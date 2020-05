¿Qué pasó?

El reestreno de Pituca sin Lucas trajo de regreso a María Piedad Risopatrón, la Pitita, hija menor de Tichi Achondo que se ganó el cariño del público por su dulzura y humor, siempre en compañía de su amigo Che Chico.

Quien interpretó a Pitita fue Sofía Bennett, quien en ese entonces tenía 11 años y actualmente tiene 17 y, según conversó con LUN, encuentra "bacán el reestreno. Ojalá la gente lo pueda disfrutar y sea un momento de diversión".

Sofía es hija de los actores Magdalena Max-Neef y Juan Bennett y cuenta que "lo más extraño es verse en la tele tantos años después. Sé que soy yo, pero me siento tan distinta". "No es que me de vergüenza, pero sí me da un poco de risa. También se me vienen muchos recuerdos bonitos de la grabaciones", dice.

Sus estudios

A pesar de que no participó en más teleseries, Sofía asegura que "si me llamaran ahora lo haría feliz, pero no es mi prioridad. Me daría lo mismo si fuese un drama o comedia". Sin embargo, "desde chica siempre quise ser actriz, pero ya más grande me replanteé lo que quería hacer en el futuro".

De esta manera, tiene decidido estudiar Derecho y prepara la PSU para eso. "Siento que puedo ser un aporte si es que soy abogada. Me terminó gustando después de que un profesor hablara de nuestras opciones en una clase. Aún queda tiempo, no estoy cerrada a que me pueda gustar otra cosa", asegura.

Ver cobertura completa