Y así como así . Años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas horas como mágicamente. GaD hasta el momento no hay lastimados ni daño a ninguna casa. Solo más de 1,000 hectáreas perdidas de pradera artificial que siempre fueron el orgullo de don Antonio Aguilar. 😥😥😥 - #ItIsWhatItIs #LoQueVaASucederSucederá #NomásUnPuñoDeTierra #NoSomosNadaMeCae - más de 40 años de trabajo esfumados en una sola noche. - Dicen que de las grandes crisis surgen grandes oportunidades. y así lo creo. Pero la verdad a esta situación aún no se las veo :-(