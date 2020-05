La empresa Sony entregó una gran sorpresa a los fanáticos de los videojuegos al liberar por anticipado, uno de sus afamados títulos que ofrece mes a mes la consola de PlayStation para sus seguidores en forma gratuita y que está disponible para PS4 en PS Plus.

Esto porque sus suscriptores podrán acceder a partir de este martes 26 de mayo del juego Call of Duty WWII, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

“Algunos jugadores no estuvieron muy contentos con respecto a los juegos que Sony y PlayStation decidieron incluir en los títulos mensuales de PlayStation Plus para el actual mes de mayo. Y aunque no sabemos si la iniciativa de hoy tiene o no que ver con eso, lo que está claro es que nos van a hacer una especie de "regalo anticipado" con respecto a los juegos para PS Plus de junio de 2020”, indicó el sitio especializado de videojuegos ING España sobre este adelanto.

Así PlayStation Plus ofrece su servicio que permite jugar online en PlayStation 4 y en el cual la compañía japonesa entrega títulos mensualmente, que se añaden a la biblioteca de videojuegos, siempre y cuando se mantenga la suscripción al sistema.

La medida sorprendió a los fanáticos, ya que normalmente, tanto Microsoft como Sony anuncian todos los títulos con unos días de antelación.

Sin embargo, la compañía nipona optó por liberar anticipadamente Call of Duty WWII de cara al mes de junio y que ya puede ser descargado sin costo por los suscriptores.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq