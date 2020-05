En la semana del 25 al 31 de mayo, revisamos los videojuegos que se estrenan en las distintas plataformas: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia y PC.

Esta es una gran semana para volver a visitar algunos títulos que quizás ya hayas jugado, "Mortal Kombat 11" recibe un epílogo lleno de acción con la expansión "Aftermath" y "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition" también tiene contenido nuevo para la Switch.

Ese tampoco es el único juego que regresa a la consola de Nintendo, pues 2K está lanzando un trío de paquetes de grandes juegos: "BioShock: The Collection", "Borderlands Legendary Collection" y "XCOM 2 Collection".

Las aventuras continúan en el spin-off (o juego derivado) "Minecraft Dungeons", mientras que "Shantae and the Seven Sirens" llega finalmente a las consolas.

Revisa los estrenos de esta semana en las distintas plataformas:

Mortal Kombat 11: Aftermath - 26 de mayo (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Aftermath continúa justo donde la historia se quedó, con Liu Kang preparándose para crear una nueva línea de tiempo. Una nueva línea de tiempo es un gran lugar para presentar nuevos personajes, y MK 11 agrega Fujin, Sheeva e incluso Robocop, con la voz del actor original Peter Weller.

Si no quieres gastar dinero en la nueva historia y personajes, buenas noticias: el 26 de mayo también es cuando cae una actualización gratuita para todos los jugadores. Esto agrega nuevas etapas y trae de vuelta los Friendship, un tipo de finisher clásico con un tono simpático.

Minecraft Dungeons - 26 de mayo (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Puede tener el aspecto de Minecraft, pero este spin-off no se trata de reunir recursos y crearlos. En cambio, te da mazmorras generadas al azar para explorar mientras resuelves acertijos y luchas contra los enemigos con forma de caja.

No hay clases aquí, ya que puedes elegir el equipo que quieras y puedes explorar con amigos en la cooperativa de cuatro jugadores. Aún mejor, los suscriptores de Game Pass en Xbox One y PC pueden participar desde el primer día.

Shantae and the Seven Sirens - 28 de mayo (PS4, Xbox One, PC, Switch)

El quinto juego de la serie Shantae se lanzó originalmente en Apple Arcade, y ahora toda la aventura llega finalmente a las consolas y PC.

Puedes esperar las plataformas y el combate habituales, además de nuevas transformaciones y habilidades de monstruos. Si tienes una PS4 Pro, Xbox One X o una PC con capacidad, puedes experimentar Seven Sirens en 4K.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 29 de mayo (Switch)

Xenoblade Chronicles es un juego de rol clásico de culto para Wii y 3DS, y ahora los propietarios de Switch tienen la oportunidad de experimentar la historia.

Si ya has jugado el original, todavía hay algo nuevo para ti gracias a un nuevo epílogo. Por supuesto, los gráficos y la música también han mejorado mucho.

BioShock: The Collection, Borderlands Legendary Collection y XCOM 2 Collection - 29 de mayo (Switch)

Son tres los nombres que estás viendo arriba, pero hay un total de siete juegos disponibles aquí.

BioShock: The Collection incluye BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite. Borderlands Legendary Collection incluye Borderlands, Borderlands 2 y The Pre-Sequel.

Finalmente, la XCOM 2 Collection incluye XCOM 2, su expansión War of the Chosen y cuatro paquetes DLC ("contenido descargable", por su sigla en inglés: DownLoadable Content) adicionales.