Ayer se terminó la historia de María Jesús en @historiasdecuarentenamega solo agradecer a cada una de las personas que fueron parte de esta linda aventura. Feliz de haber representado una realidad silenciosa y gracias a todas las que me han escrito contándome sus experiencias. Me voy con la esperanza de haber ayudado a más de alguna a sentirse representada y acompañada en su dolor. El culpable es SIEMPRE el agresor y que nadie les haga creer lo contrario ❤️❤️