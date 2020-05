¿Qué pasó?

Deborah Feldman se siente orgullosa de trabajar en “la primera obra de la cultura pop hablada pricipalmente en yiddish”, el idioma de los judíos asquenazíes, una comunidad de la que la escritora tuvo que huir durante su juventud y que inspiró al nuevo éxito de Netflix.

"Ortodoxa" es una miniserie de cuatro capítulos basados en el libro "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", de 2012, escrito por la propia Deborah Feldman, quien contó cómo fue su experiencia de "liberación" de la comunidad judía ultraortodoxa en una región de New York.

Un libro exitoso en ventas

El relato de Deborah fue lanzado en el año 2012, luego de cumplirse tan solo 2 años de la separación con su esposo judío, con quien tuvo un hijo.

Feldman es hija de una mujer que fue expulsada de su comunidad por ser lesbiana y un hombre con discapacidad mental. Dado esos dos eventos, su crianza estuvo de la mano de sus estrictos abuelos.

Las duras situaciones que mostró la serie sobre las costumbres de esa comunidad son una realidad y así lo plasmó Feldman en su escrito que tuvo buenos números de ventas.

Costumbres judias

Lo que más llamó la atención de los usuarios, al ver la serie, fueron aquellas estrictas costumbres de esa comunidad judía que Feldman describió en varias ">entrevistas.

Parte de esas costumbres que sufre las mujeres son:

El cabello es sinónimo de erotismo y solamente se lo pueden mostrar al marido. Por eso deben rapárselo y usar pelucas. Después de los 11 años deben usar obligatoriamente blusas de tela de cuello alto y manga largas, para evitar mostrar los pechos y su figura.

Las parejas sólo pueden tener sexo los viernes

No puede tener ningún tipo de contacto con otra persona que no sea su marido

Una de las cosas que más le costó a Feldman para decidir abandonar su comunidad, fue el hecho de ser madre. "Las mujeres en la comunidad no tienen el poder de decidir a la hora de criar a sus hijos, estás ahí para lavar la ropa y mantener la casa. Nunca antes una mujer se había ido de la comunidad y había logrado mantener la custodia. Yo conocía a mujeres que acabaron suicidándose porque no lo consiguieron y sentían que su vida no tenía sentido sin sus hijos", respondió en una entrevista a El País.

Diferencias entre el libro y la serie

Debido a que el libro termina con Feldman dejando a su esposo y mudándose con su hijo a Nueva York, la aventura de Esty (personaje de Deborah en la serie) en Berlín, como se muestra en la serie, es ficción.

Mientras que Feldman fue aceptada en estudios de literatura, Esty consigue una beca de música.

La búsqueda de Esty que emprenden Yanky y Moishe en Berlín tampoco sucedió en la vida real.

Su vida en la capital alemana también fue ligeramente distinta. Mientras que Esty conoce inmediatamente a Robert en una cafetería y hace amigos, la experiencia fue diferente y su adaptación fue más paulatina para Deborah, resalta un artículo que reseña las diferencias con la serie estrenada el 26 de marzo.

En la actualidad, Feldman logró graduarse de la universidad y se ha convertido en una escritora exitosa que vive Berlín, Alemania, junto a su hijo. Nunca volvió a la comunidad que la crió en New York y, como muestran en la serie, logró separarse de su esposo a quien ve ocasionalmente.

Ver cobertura completa