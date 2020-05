En la semana del 18 al 24 de mayo, revisamos los videojuegos que se estrenan en las distintas plataformas: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia y PC.

Algunos juegos remasterizados llegan finalmente a consolas más populares que sus plataformas originales, como es el caso de "The Wonderful 101" y "Saints Row: The Third".

También el relanzamiento de "The Persistence" trae una experiencia de terror, mientras que los fanáticos de los juegos de tiradores de héroes (o "hero shooters") pueden saltar a "Crucible" de Amazon Games, y los entusiastas del clásico del cine Jaws pueden tomar el control de su propio tiburón mortal en "Maneater".

Revisa los estrenos de esta semana en las distintas plataformas:

The Wonderful 101: Remastered - 19 de mayo (PS4, PC, Switch)

Gracias a una exitosa campaña de Kickstarter, el clásico de culto de Platinum Games está de vuelta con gráficos y controles mejorados.

Para aquellos que se perdieron el juego la primera vez, aquí está la esencia: 100 superhéroes pueden fusionarse en puños gigantes, pistolas y más para saltar niveles, resolver acertijos y vencer a los jefes.

Lamentablemente, las copias físicas se retrasaron debido al coronavirus, pero la fecha de lanzamiento de este 19 de mayo está confirmada para el lanzamiento digital.

Crucible - 20 de mayo (PC)

Amazon Games se está metiendo en el género de tiradores de héroes (o "hero shooters") con Crucible, pero los combates no son solo para eliminar a tus oponentes.

La entrega también incorpora elementos PvE, con herramientas en tercera persona para luchar en el mapa. Elimínalos, captura el punto de comando que estaban protegiendo y clasificarás a tu escuadrón y desbloquearás ventajas.

Las habilidades de cada personaje también son bastante versátiles, lo que te permite incorporar múltiples estilos de juego en cada partida.

The Persistence: Complete Edition - 21 de mayo (PS4, PC)

La nueva "edición completa" toma The Persistence y simplemente elimina su requisito obligatorio de realidad virtual.

Quienes no poseen un PSVR o un headset para PC, ahora podrán experimentar el horror roguelike. Está ubicado en una estación espacial abandonada invadida por mutantes, y tendrás que lidiar con ellos mientras intentas reparar la nave y regresar a casa.

Maneater - 22 de mayo (PS4, Xbox One, PC)

Antes de los acontecimientos de Maneater, un pescador desfiguraba a un tiburón bebé y mataba a su madre.

Ahora toma el control del tiburón huérfano para vengarte, ganando nuevas habilidades a medida que se alimenta y crece.

Podrás utilizar estas habilidades para darte un festín con la natación de civiles y luchar contra otros depredadores en una variedad de entornos acuáticos, desde los océanos hasta los ríos del interior.

Las versiones de PS4, Xbox One y PC se lanzarán esta semana, pero la versión Switch se lanzará en una fecha posterior en 2020.

Saints Row: The Third Remastered - 22 de mayo (PS4, Xbox One, PC)

Switch obtuvo su propio puerto Saints Row 3 el año pasado, y ahora llegará una versión remasterizada para PS4, Xbox One y PC.

Está ambientado en un Steelport de mejor aspecto, gracias a imágenes actualizadas, mejores texturas y un nuevo motor de iluminación.

Como era de esperar, incluye el juego original más todos los DLC ("contenido descargable", por su sigla en inglés: DownLoadable Content) lanzados anteriormente: tres expansiones completas y 30 paquetes de complementos.