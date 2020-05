View this post on Instagram

⠀ [방방콘 The Live란?] 서로의 건강과 안전을 지키면서, 방탄소년단과 ARMY가 함께 연결되는 온라인 라이브 콘서트입니다. ⠀ ARMY 여러분의 방에서 멀티뷰로 생동감 있게 즐기는 방탄소년단의 안방 콘서트! ARMY를 위해 준비한 방탄소년단의 '방'으로 모두 랜선 집들이 오실 준비 되셨나요? ‘방방콘 The Live’로 방탄소년단과 함께 특별한 On-Contact를 함께 해요. ⠀ #BTS #방탄소년단 #방방콘더라이브 #BANGBANGCON_TheLive