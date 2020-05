¿Qué pasó?

El jueves 14 de mayo diversos mensajes en redes sociales dieron cuenta de una acción que tomó Spotify y "afecta" directamente a los fanáticos de Bad Bunny.

Resulta que la plataforma musical eliminó de su catálogo la canción "Safaera", uno de los temas más exitosos del álbum YHLQMDLG del puertorriqueño, donde lo acompañan Ñengo Flow y Jowell y Randy.

Spotify detalló por qué retiró "Safaera"

La empresa respondió la pregunta que muchos usuarios se hicieron en redes sociales, detallando que al parecer el problema sería por derechos de autor.

"Nos encantaría tener toda la música y los podcasts del mundo en Spotify, ¡y esperamos que alguna vez sea así! Sin embargo, la disponibilidad del contenido puede variar a lo largo del tiempo o entre países, de acuerdo con los permisos otorgados por los propietarios de los derechos de autor", declaró Spotify mediante un comunicado.

"Todos los días agregamos contenido nuevo a Spotify. Por eso, si aún no puedes encontrar lo que estás buscando, es posible que pronto aparezca (o reaparezca)", agregaron.

Hey there! We’d love to have "Safaera" available on Spotify - and hopefully one day we will. There's more info about Spotify content here: https://t.co/N3Jf4gvhMj. We're here if you need anything else /RB — SpotifyCares (@SpotifyCares) May 15, 2020

Quienes buscan la canción en Spotify, al darle play reciben un mensaje de "Canción no disponible". En tanto, en la lista del álbum ni siquiera está la opción de darle reproducir.

A pesar de que la canción fue eliminada de Spotify, aún continúa disponible en Youtube donde suma más de 160 millones de reproducciones, y también en Apple Music.