¡Se viene un hermoso evento astronómico! 😍🔭🤭🙌 En junio próximo se registrará un nuevo fenómeno astronómico con el desarrollo de un eclipse lunar penumbral que podrá ser observado en distintas partes del planeta. El evento natural será visto en gran parte de #Europa y #Asia, #Australia, #África, sudeste de #Sudamérica y la #Antártida. Pero... ¿qué es un eclipse lunar penumbral? Los eclipses lunares penumbrales son difíciles de distinguir de una luna llena tradicional, y hay que prestar bastante atención para notar la diferencia. Todo se produce cuando la Luna se sitúa alineada con el Sol y la Tierra, de forma que nuestro planeta proyecta su sombra sobre ella y la oscurece. ¿A qué hora y dónde se puede ver en Chile? 🤔 El eclipse lunar penumbral, que será el segundo del año y que se producirá el próximo viernes 5 de junio, se podrá apreciar sólo en dos zonas de Chile. Son los casos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena donde el fenómeno se comenzará a apreciar a las 13:46 horas, donde su máximo esplendor será a las 15:25 horas cuando la Luna esté a una altitud de -9°. El evento terminará a las 17:04 horas y tendrá una magnitud penumbral de 0.568, cifra que indica la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de la Tierra.