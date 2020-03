La cantante estadounidense Billie Eilish es una de las más destacadas de los últimos tiempos. A sus 18 años se ha convertido en ganadora de los premios musicales más importantes de la industria. Pero esta vez la noticia no es uno de sus reconocimientos, sino su particular forma de responder a quienes critican su cuerpo.

En pleno concierto en la ciudad de Miami, la intérprete de "Bad Guy" se desnudó como forma de protesta contra las constantes críticas a su cuerpo y a su apariencia física, y para denunciar el “body-shaming” (humillación corporal) de la que ha sufrido por no encajar en los cánones establecidos en la industria musical.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian”, fue el mensaje que dio mientras aparecía en una de las pantallas gigantes del concierto, quitándose el atuendo hasta quedar en sujetador.

“Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él, ¿por qué?, dijo para terminar el mensaje en su defensa.

La cantante reflexionó frente a una multitud de fans quienes la aplaudieron y ovacionaron sin parar por, al menos, cinco minutos. Aseguró que la percepción que tienen algunas personas sobre ella no la definen como persona.

