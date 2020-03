El Electronic Entertainment Expo (E3) 2020, uno de los grandes salones dedicados a los videojuegos y que tiene lugar cada año en Los Ángeles, fue cancelado debido a los temores ligados a la pandemia del nuevo coronavirus.

La decisión genera cierta preocupación entre los diversos desarrolladores y las empresas distribuidoras de videojuegos, ya que muchos utilizan la E3 como plataforma para dar a conocer sus productos.

Pero como hemos visto los últimos años -gracias al avance de las redes sociales- existen alternativas para que las compañías entreguen detalles de sus próximos lanzamientos a los usuarios.

La gran "N", una de las compañías japonesas de videojuegos más importantes del mundo, tiene experiencia en comunicarse con sus fanáticos mediante Twitter o en YouTube, es por eso que pocos esperaban un comentario de la compañía tras la suspensión de la E3.

Pero pese a que los seguidores esperan que se revele el tan esperado Direct de marzo -algo que parece un sueño utópico a estas alturas, pero que llegará en algún momento-, Nintendo aseguró que será flexible en la forma en que ofrece noticias a los fanáticos a la luz del coronavirus, ya que "los grandes eventos de la industria pueden ser insostenibles en el futuro previsible".

"Nintendo respalda la decisión de la ESA de cancelar el E3 de este año para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos en nuestra industria: nuestros fanáticos, nuestros empleados, nuestros expositores y nuestros socios E3 de toda la vida. Nos gustaría expresar nuestra preocupación y apoyo a todos los afectados por el brote de COVID-19 durante este momento difícil".

"Continuaremos siendo flexibles y redirigiremos nuestros esfuerzos a otras formas de mantener a nuestros fanáticos actualizados sobre nuestras actividades y productos. Debido al brote de COVID-19, los grandes eventos de la industria pueden ser insostenibles en el futuro previsible. Pero estamos considerando varias formas de relacionarnos con nuestros fanáticos y tendremos más para compartir a medida que avance el año".

Por su parte Xbox ya confirmó cuál es su plan tras la cancelación de E3, mediante una publicación en la cuenta de Twitter de Phil Spencer, jefe de Xbox, se reveló que el salón de videojuegos es muy importante para su equipo, pero no piensan quedarse con los brazos cruzados y tendrán un evento digital.

Spencer no ha revelado más detalles sobre lo que el equipo de Xbox está planeando, pero se espera que entreguen más detalles en las próximas semanas, ya que la industria se encuentra ansiosa por tener en sus manos la próxima consola de Microsoft, la "Xbox - Series X".

"E3 siempre ha sido un momento importante para el equipo Xbox. Dada esta decisión, este año decidimos celebrar la nueva generación de gaming con la comunidad de Xbox que ama jugar por medio de un evento digital de Xbox. Detalles sobre la fecha y más en las próximas semanas", explicó Spencer.

