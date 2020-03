¿Qué pasó?

Las series más vistas del último tiempo, películas sin cortes comerciales y eventos deportivos en vivo, son algunos de los contenidos de FOX Premium y FOX Sports Premium que estarán disponibles en forma gratuita para los suscriptores de TV paga durante cuatro días, desde el próximo jueves 12 hasta el domingo 15 de marzo.

Los paquetes de FOX Premium y FOX Sports Premium liberarán sus señales exclusivas para que cualquiera que lo desee pueda verlos. De esta manera, se podrá acceder en forma gratuita a todos los contenidos de las siete señales HD de películas y series de FOX Premium, y de las tres señales en HD con eventos deportivos de fútbol y automovilismo de FOX Sports Premium.

Qué ver

Este jueves 12 los seguidores del fútbol podrán ver en vivo y en forma gratuita los partidos entre Gremio e Internacional y Racing contra Alianza Lima de la Copa Conmebol Libertadores.

El sábado 14 de marzo desde las 22:00 hs, se transmitirán las preliminares de UFC Fight Night junto con el show estelar desde las 00:00 hrs y la Fórmula 1 con el GP de Australia del domingo 15.

En paralelo, FOX Premium tendrá una programación especial con maratones de las series más vistas del último tiempo: This Is Us, Outlander y Power.

En cuanto a películas, los fanáticos de la saga X-Men podrán disfrutar de X-Men Dark Phoenix, que se estrena este sábado 14 a las 22:00 hs. Y para terminar el fin de semana, se transmitirá "Los Simpson, la película".

La apertura de los canales de FOX Premium y FOX Sports Premium es automática, y los números de cada canal varían según el cable operador contratado.

Revisa la lista del contenido que se emitirá: