¿Qué pasó?

A través de una carta publicada en revista Time, Angelina Jolie reveló los complicados momentos que ha atravesado últimamente y que tienen que ver con dos de sus hijas.

"He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera", escribió la actriz en una potente carta con motivo del Día Internacional de la Mujer donde las puso como ejemplo de cómo las mujeres deben cuidarse a ellas mismas y también a otras.

"En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas. La más joven aprendió todo lo que hacían las enfermeras con su hermana para poder hacerlo. He visto también como todos mis hijos pusieron en segundo plano su vida y convirtieron en su prioridad a sus hermanas. He visto la alegría que sentían al estar al servicio de sus seres queridos", comentó la protagonista de Maléfica.

(Zahara de 15 años y Vivienne de 11, una a cada lado de Angelina)

La carta

Angelina contó que sus hijas sabían que ella estaba escribiendo el ensayo titulado "Por qué las niñas merecen amor y respeto en el Día Internacional de la Mujer".

En el realto comentó también que "vi como todas mis niñas pararon todo fácilmente y pusieron a sus hermanas primero, y sentí la alegría de estar al servicio de esos a los que aman".

Sin embargo, también contó que vio sus caras de miedo, pero con "absoluta valentía". "La suavidad de las niñas, su apertura e instinto para nutrir y ayudar a los demás, debe ser apreciada y no abusada", indicó.

"Mi deseo en este día es que valoremos a las chicas. Cuiden de ellas. Y sepan que cuanto más fuertes crezcan, más saludables serán y más contribuirán a su familia y comunidad", dijo.

"Mi mensaje para las chicas es: peleen, señoritas. Su cuidado mutuo será una gran parte de su camino a seguir. Conoce tus derechos. Y nunca dejes que nadie te diga que no eres preciosa, especial y, sobre todo, igual", sentenció.