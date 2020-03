¿Qué pasó?

A-Ha anunció su regreso a Chile de la mano de sus integrantes Magne Furuholmen, Morten Harket y Pal Waaktaar-Savoy.

La banda noruega se presentará en Santiago el próximo 3 de septiembre en el Movistar Arena con el formato "An Evening With" que consiste en un show de dos partes: En una, tocarán las diez canciones de su álbum debut Hunting High And Low (1985). Después de esto, tocarán canciones nuevas y antiguas, incluidos éxitos más clásicos como "I've Been Losing You"y "The Living Daylights".

Hunting High and Low es el álbum de estudio debut de la banda new wave y fue un gran éxito comercial, alcanzó altas posiciones en las listas mundiales y obtuvo el número 15 en el Billboard 200 de EE.UU.En tanto, su primer sencillo, Take on me, recientemente batió récords al alcanzar mil millones de reproducciones en Youtube.

Entradas

La preventa exclusiva para Clientes Entel será pagando con Tarjetas Cencosud Scotiabank desde el martes 17 de marzo a las 11:01 horas. En tanto, la venta general comenzará a las 11:01 horas del jueves 19 de marzo. Todo a través de Puntoticket.

Precio de las entradas