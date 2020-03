Los matrimonios en las series no siempre terminan bien, pero muchos de los vestidos son increíbles. Por eso, en Meganoticias.cl recopilamos cinco de los mejores diseños que se han visto en la pantalla chica en plataformas como Netflix, y que han deslumbrado en el mundo.

Revisa el listado:

1. Blair Waldorf – Gossip Girl

A pesar de no ser un matrimonio bien sucedido, la actriz Leighton Meester lució un lindo vestido en su primer matrimonio en “Gosspi Girl”. El segundo look, ahora en azul, también es inolvidable.

2. Emily Thorne - Revenge

La actriz Emily VanCamp, que en la vida real se casó posteriormente con Josh Bowman, su marido en “Revenge”, lució vestidos lindos en ambos matrimonios.

https://www.instagram.com/p/BreENiWH6fO/

3. Rebecca y Kate – This Is Us

Mandy Moore y Chrissy Metz, actrices que hacen madre e hija en “This Is Us”, mostraron que es posible quedar hermosa en este día independiente de su talla.

4. Arizona y Callie - Grey's Anatomy

Sara Ramirez e Jessica Capshaw, actrices que interpretaron una de las parejas más queridas del drama médico, lucieron looks diferentes, pero que quedaron lindos juntos.

5. Reina Elizabeth II - The Crown

En la serie basada en la historia de la corona británica, la actriz Claire Foy usó una impresionante réplica del vestido de la reina Elizabeth II.