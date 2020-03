¿Qué pasó?

El pasado viernes 28 de febrero comenzó a circular a través de redes sociales el rumor de que Di Mondo había muerto. Un mensaje a través de Twitter aseguraba que la celebridad chilena residente en Nueva York había sido encontrado muerto en Santiago junto a una bandera nazi.

Según la información, supuestamente la PDI lo había hallado, y luego el rumor comenzó a apuntar a un aparente suicidio.

La respuesta de Di Mondo

A través de una conversación con el matinal Mucho Gusto, Di Mondo se refirió a la noticia falsa señalando que al principio estaba "un poco sorprendido, no sabía qué decir, yo estaba en una sesión de fotos y me llegaban muchos mensajes y no podía contestar".

Además señaló que lo grave de la situación es el contexto en que la pusieron (refiriéndose a la bandera) y además, "con todo lo que pasa en Chile, que suceda algo así uno se pregunta por qué".

"En primera instancia no entendía nada, y segundo, me pareció chocante lo de la bandera nazi porque es raro, ese aspecto no es chistoso", dijo.