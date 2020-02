Vocalista de Maroon 5 tras show en Viña: "Hubo cosas que me incomodaron. Fui poco profesional y me disculpo"

"No vuelvas a nuestro país", era el comentario más frecuente en las publicaciones de Maroon 5 en sus redes sociales, luego de la controversial presentación en el Festival de Viña 2020.

A pesar que Adam Levine ofreció disculpas por la polémica presentación en la Quinta Vergara, los fans no perdonan su actitud.

"Dont back to Chile"

Conoce algunos comentarios de los fans chilenos en redes sociales:

@xiomycl: "Ahora subes videos de anoche, pero ya todos vimos la clase de persona que eres ...el daño ya está hecho".

@carolacfp: "Dejen de seguir la cuenta para q vean lo mal que actuaron en chile!!!".

@mytzi_rodrigo: "Horrible performance, no voice. No charisma. Nothing!!!".

@felipevalgreen: "Igual que ni queríamos que te llevaras gaviota #maroonfail".

@Yahitooporto: "Decepción.... Mas para fans q los siguen desde siempre vergüenza me dan... Ojala jamás nunca vuelvan a Chile".

@nataliaopazo.s: "Son como el ? ??‍??, no vuelven más ?? no los queremosssssss bye".

@luisp250170: "Que concierto tan horrible y ellos se creen unos divos, más famosos son los Backs Streets Boys y fueron más humildes".

@luzmittaqd: "Das vergüenza como cantante, ni que fueras de la calidad de U2 o Metallica, ojalá hayan muchas pifias en tú concierto. Cómo se te ocurre insultar a una ciudad y a la gente".

@silvana_llorente_: "Eres un arrogante ...que te crees. Superior que no podían mirarte ..no eres nada sin tus fan ..le debes mucho ..para que tú estés donde estés ..mínimo una gota de humildad y no ser tan ególatra".

@amo_lo_que_amo_: "Porque fueron así anoche de verdad que su música a mi en lo personal me llega al alma, pero me decepcionó, sentí que son una mentira ??".

@jan_montt: "No me interesa tu excusa Adan Levine, eres poco caballero y poco profesional, no somos un País prehistórico o ignorante en lo músical. Me encantan tus canciones, pero aunque tu música sea buena, nada te da derecho a faltar el respeto a tu público. Te falta humildad, eso que grandes artistas del mundo han tenido cuando vienen a Chile. Aprende de ellos".

Posterior a la avalancha de críticas, la banda compartió algunos videos de la polémica presentación en stories de Instagram, pero los usuarios siguen lamentando el comportamiento de Adam Levine, sumando más de 16 mil comentarios en su publicación, algo poco usual en su cuenta de Instagram.