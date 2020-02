Diana Bolocco, en el programa Mucho Gusto, recordó la vez que el cantante Morrissey sacó de su lugar en el jurado del Festival de Viña del Mar a su esposo, el animador Cristián Sánchez.

Todo lo hizo al analizar las exigencias que realizó el grupo Maroon 5, quien se presentó anoche en la Quinta Vergara, en un show lleno de polémicas.

“Yo no estaba con él en Viña, por me enteré al otro día en la playa… La gente me decía que Morrissey lo echó”, comenzó su relato.

Prosiguió diciendo que “aparentemente Cristián, emocionado, hizo gestos a la cámara... La manager de Morrissey exigió sacarlo de primer fila, donde era jurado. Dijo ‘si no sale de primera fila, Morrissey se baja y se va’”.

Cerró expresando que “un productor le dijo a Cristián ‘te tienes que ir’... Él le dijo ‘yo he esperado años esta oportunidad, estar a metro y medio de mi ídolo, lo amo’... Finalmente, Cristián dijo que se iba, pero se fue cinco filas más atrás y lo vio igual”.

