Al iniciar la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2020, los presentadores del certamen conmemoraron 10 años del fuerte terremoto que sacudió nuestro país el 27 de febrero de 2010, que dejó más de 500 víctimas fatales. Durante sus palabras, la organización mostró una de las fotos más icónicas de ese momento, donde un hombre sale sosteniendo la bandera en medio del desastre.

Esa persona que sostenía la bandera se llama Bruno Sandoval, quien al ver la postal durante la transmisión, no dudó en escribir en las redes sociales un reclamo a la producción del festival, por no haberle pedido permiso. “Mínimo que me hubieran consultado, aún estoy vivo y soy yo el que aparece en la foto”, escribió.

Sandoval también conmemoró 10 años del 27-F

A través de la misma plataforma digital, Sandoval también conmemoró este complejo día para nuestro país: “Es un día de reflexión a 10 años del terremoto y tsunami en nuestro país. Es un día que me lleva a recordar y no olvidar lo frágiles que somos, el respeto que debemos tener ante la pachamama. Imposible olvidar esos momentos de miedo e incertidumbre”, escribió.

#viña2020 mínimo que me ubieran consultado, aún estoy vivo y soy yo el que aparece en la foto 🇨🇱 pic.twitter.com/qW12fADTCk — Bruno Sandoval (@BrunoSandoval) February 28, 2020

