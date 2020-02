En esta semana de Festival de Viña, son muchas las variantes para hacer de tu clóset un verdadero centro de la moda y destacar.

Eugenia Lemos, se ha constituido como una de las referentes de moda en el país, con sus excéntricos y coloridos looks que no dejan indiferentes a nadie.

En ese mismo marco es que visitó el Pop Up Store de Skechers en Mall Marina, para orientar a los compradores y a sus seguidores sobre lo que es mejor para usar en estos días festivaleros.

La fashion blogger sorprendió con sus osados looks y se lució al propio estilo de Britney Spears en los 90´

Tienda temática Skechers

En ella podrás encontrar la exclusiva nueva colección de ropa de mujer, con un estilo cool e inspirada en los 90s con estilos metalizados, colores neón, texturas con brillos y mucho más.

Dentro de las particularidades que podrás encontrar en el Pop Up Store Skechers ubicado en la plaza central de Marina Arauco, son los más de 25 estilos chunkys a través de las D´lItes.

Las zapatillas D’lites 3.0 llegan con un fabuloso rediseño en sus dimensiones, con líneas de colores que se pasean por el rojo, el rosado y el gris, y con cordones mucho más sobresalientes, homenajeando el estilo noventero que se niega a desaparecer.

Además, dentro de la tienda podrás encontrar la exhibición especial de nuestra línea premium Heritage, con un estilo único y full tendencia.

Otra de las sorpresas destacadas será que por comprar en la tienda podrás participar del sorteo de entradas dobles en platea para el Festival de Viña.