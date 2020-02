La actriz y comediante Javiera Contador tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña, en donde logró llevarse la Gaviota de Oro y Plata, además de las risas y buenos comentarios de todo el público.

Una realidad que se diferencia de lo que ocurrió con Jani Dueñas, quien en la edición 2019 del Festival tuvo que retirarse del escenario sin terminar su rutina, luego de una pifiadera que impidió el desarrollo de su show.

En Twitter, muchos usuarios al ver el éxito de Contador, hicieron alusiones a Dueñas, presumiendo que la locutora podría tener envidia del éxito de la actriz.

Entre Javiera Contador y Jani Dueñas no hay comparación poh .... la Contador es simpática, carismática, etc

