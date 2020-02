La tercera noche de humor en el Festival de Viña 2020 estuvo a cargo de Ernesto Belloni, quien durante 33 minutos hizo una rutina que encantó al monstruo de la Quinta Vergara. Un recuento de su personaje en Morandé con Compañía, Che Copete, fue el que utilizó esta noche para hacer reír a todos los presentes.

Con su humor, el público pidió gaviota de plata y oro para el comediante, quien en medio de lágrimas agradeció el apoyo de sus colegas y de todo su público.

Pero el monstruo no fue el único en dar su opinión sobre la rutina de Belloni, ya que en las redes sociales también hubo opiniones divididas sobre el humor del chileno.

#viña2020 no entiendo lo critican por que habla de los homosexuales y las mujeres, lo critican cuando saca eso de su rutina perdiendo su estilo de humor?Que libertad de expresión promueven? La que si dices algo que no me gusta te funo o te censuro, no es muy diferente al gobierno pic.twitter.com/DyVApbWFZ5