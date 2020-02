El domingo pasado, en la antesala del inicio del Festival de Viña del Mar 2020, se produjeron diversos incidentes en la Ciudad Jardín, los que incluso llegaron a afectar la seguridad de los artistas que se presentaron en la primera noche del certamen.

Tal fue el caso del comediante Stefan Kramer y del cantante Ricky Martin, cuyos vehículos donde se trasladaban hasta la Quinta Vergara fueron apedreados por desconocidos que se enfrentaban a personal de Carabineros en las calles céntricas de la ciudad.

“Lo que pasó, puede graficarse como si hubiera sido una emboscada en la época más violenta del narcotráfico colombiano: tres camionetas Suburban salieron del hotel, donde por suerte cambiamos al artista y no iba en el primer vehículo”, detalló Jorge Ramírez, productor a cargo de la visita del artista puertorriqueño al país, según informa El Mercurio.

“La turba se enfrentó a patadas con los patrulleros en moto, volaban rocas. Esa no era la manera de llegar a un festival”, añadió.

Sobre la reacción del cantante ante la situación, Ramírez señaló que “fue el más sereno de todos, porque en esta condición, un artista sencillamente se da media vuelta y se va cuando no encuentra las condiciones para hacer su trabajo. Acá hubo la posibilidad cierta de una tragedia mundial por su importancia”.

En ese sentido, el productor valoró la forma en que Ricky Martin afrontó el incidente, considerando que los contratos de los artistas de gran renombre tienen cláusulas que les permiten no presentarse si la condiciones de seguridad no son las adecuadas. “Evidentemente el domingo esas condiciones no estaban”, finalizó Ramírez.

