¿Qué pasó?

La segunda noche del Festival del Viña 2020 estuvo marcada por la presencia femenina y potentes discursos, además del inicio tardío de la competencia internacional y folclórica luego de que se suspendiera el primer día.

Mon Laferte

La expectación por la presencia de la cantante era alta y cumplió. El paso de Laferte por el escenario fue una verdadera explosión de sentimientos marcados por su talento desgarrador a través de sus canciones que fueron coreadas en todos momento.

Momento importante fue cuando se sinceró y contó cómo vivió el ser invitada al Festival en medio de la crisis y reveló que incluso pensó en cancelar su presentación. Posterior a eso se refirió a la querella de Carabineros, contando que al principio pensó que era una broma. "¿Puede ser un delito expresar una opinión? Di una expresión como cualquier persona", contó. "He estado muy nerviosa, he tenido miedo y he estado asustada, pero me he sentido super valiente", expresó.

También puedes ver

Además protagonizó un especial momento cuando invitó al escenario a una veintena de mujeres cantoras. "Como es difícil tener espacio en el escenario por eso invité a mis amigas poderosas que yo admiro", indicó. Todas juntas interpretaron dos cuecas, tomándose el escenario con bailes y pañuelos verdes pro aborto, y otros simbolismos de las protestas sociales.

Javiera Contador

La actriz fue la encargada de dar la cuota de humor en la jornada, logrando encantar al público de la Quinta Vergara con su rutina de stand-up. A pesar de que no era fácil actuar tras Mon Laferte, la actriz dominó al público y sacó risas con una presentación marcada por sus vivencias como mamá, además de rememorar sus tiempos de famosa.

La comediante logró llevarse Gaviota de Plata y Oro y también usó su tribuna para dejar clara su postura para el próximo plebiscito.

Francisca Valenzuela

La artista chilena pisó el escenario a las 2 de la madrugada con una Quinta Vergara casi vacía. A pesar de eso logró hacer cantar a quienes la esperaron hasta esa hora y se llevó todos los premios.

La intérprete salió con un largo abrigo negro que tenía frases como revolución feminista, abajo el patriarcado y paridad, y se dio el tiempo para expresar su apoyo a las manifestaciones sociales en el país.