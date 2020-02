"Imposible no pensar en la Kena": Estos fueron los memes que dejaron la presentación de Javiera Contador

Transformers vs. Little Pony: La comparación que sacó risas en la rutina de Javiera Contador en Viña 2020

¿Qué pasó?

Javiera Contador logró encantar al público de la Quinta Vergara con su rutina de stand-up durante la segunda noche del Festival de Viña 2020.

A pesar de que no era fácil proceder a Mon Laferte, la actriz dominó al público y sacó risas con una presentación marcada por sus vivencias como mamá, además de rememorar sus tiempos de famosa.

Estos fueron los momentos de su rutina:

- Ser mamá

El inicio de la rutina de Javiera Contador estuvo marcada por su experiencia como mamá, contando cómo cría a sus dos hijos. La también actriz reveló que no cree que existan juguetes para niños y niñas, pero que aún así a su hijo le gustan los Transformer y a su hija los My Little Pony. Pero además contó cómo son otros papás más "hippie" que ella como los personajes de Almendra intergaláctica y Tronco nutrido.

- Viaje a Disney

Uno de los momentos que sacó más carcajadas fue el relato del viaje a EuroDisney que realizó con su marido y sus dos hijos. Allí relató las peripecias que vivió, pero el momento más aplaudido fue su relato de cómo sobrevivió a una adrenalínica montaña rusa junto a sus hijos.

- Su fama

A lo largo de toda su rutina la comediante bromeó con que ella "era famosa". Por esto, relató cómo enfrentaba los estereotipos de belleza de la industria televisiva, sobre todo cuando fue portada de un diario que destacaba con una mala foto que ella animaba bien, pero se vestía mal. Allí bromeó con su manera de "reírse hacia atrás" lo que sacó carcajadas en la Quinta. Hacia el final de su rutina remató con la experiencia que significaba como famosa hacer saludos de alianza.