En medio de risas y aplausos, Javiera Contador sorprendió al monstruo de la Quinta Vergara en esta segunda jornada del Festival de Viña 2020. Con chistes relacionados a los derechos femeninos y al estallido social, la también actriz chilena se lució con una rutina que fue aplaudida por todos los presentes.

Desde hace semanas, Contador destacó que estaba preparando una rutina feminista sobre “su vida”, también relacionada a la situación actual de Chile y, aunque no se enfocó durante mucho tiempo en la crisis social, la humorista chilena encantó no sólo al público del festival sino también, a quienes la vieron a través de las redes sociales.

Fue a través de Twitter, que algunos usuarios hicieron algunos memes de su rutina, donde el más popular tenía que ver con el personaje que hizo en la serie “Casado con Hijos”, en el que interpretaba a Kena Larraín.

