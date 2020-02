¿Qué pasó?

Durante su presentación en el Festival de Viña 2020, Mon Laferte se refirió a lo que ha ocurrrido en Chile desde el estallido social y, especialmente, a la querrella que interpuso Carabineros en su contra en noviembre de 2019 luego de que emitiera declaraciones en contra de la institución.

Incluso el pasado 21 de febrero por medio de la dirección de Justicia, Carabineros envió un oficio al Fiscal Nacional para que la citen a declarar a Mon Laferte, solicitud que está siendo evaluada con los antecedentes correspondientes por el fiscal que lleva la causa.

¿Qué dijo la artista?

Mon Laferte se sinceró y contó cómo vivió el ser invitada al Festival en medio de la crisis y reveló que incluso pensó en cancelar su presentación, mientras que otros la incitaban a asistir "y dejar la cagá".

Posterior a eso se refirió a la querella de carabineros, contando que al principio pensó que era una broma. "Hasta antes de subirme, incluso hasta este momento, he estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Di una expresión como cualquier persona", contó.

"He estado muy nerviosa, he tenido miedo y he estado asustada, pero me he sentido super valiente", expresó.

"Al final me dijeron que tenía que preparar un discurso, pero por qué yo tengo que decir algo si soy una cantante no más. Lo único que aprendí en la vida fue a cantar", indicó, para luego dar paso a su tema Trenza.