Durante su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2020, Stefan Kramer imitó a más de 50 personajes provenientes del mundo de la política, arte y televisión, generando carcajadas en el público.

Tras el fin de su show algunos de los políticos que fueron parte de la comedia, aprovecharon sus redes sociales para mostrar que se rieron con lo sucedido.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien aprovechó los emojis en Twitter para demostrar que se rió con el espectáculo del comediante.

Por su parte, Gabriel Boric reconoció que el humor propio es importante para enfrentar la vida, y remarcó el mensaje de crítica social que envió Kramer en su rutina.

Kramer me agarró pal webeo en Viña 😂😂😂. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo! #ChileDespertó