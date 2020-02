Este domingo arranca el Festival de Viña del Mar 2020 con las presentaciones de Ricky Martin, Stefan Kramer y Pedro Capó.

El lunes, sin embargo, será una de las jornadas más esperadas y especiales porque es una noche completamente femenina, donde se subirán al escenario de la Quinta Vergara las cantantes nacionales Mon Laferte y Francisca Valenzuela, además de la comediante Javiera Contador.

Su participación en la noche femenina

Precisamente la actriz, en su conferencia de prensa previa a su actuación, se refirió a la posibilidad de debutar en el certamen pudiendo compartir junto a otras mujeres de destacada trayectoria artística, como lo son Laferte y Valenzuela.

“Estoy en una noche maravillosa de mujeres, creo fervientemente en la paridad y creo que faltan comediantes mujeres en el Festival. Hay muy buenas comediantes que podrían haber ocupado un espacio, y espero que lo hagan en el futuro, porque hay muy buenas”, explicó Contador.

“Es un privilegio para mí que me toque con Mon Laferte y Fran Valenzuela, con mujeres choras, muy consecuentes, muy valiosas. Me hace sentir un orgullo tremendo de poder estar y compartir con ellas”, añadió.

Su rutina y el estallido social

La comediante, además, adelantó cómo será su rutina en el escenario, la que confirmó tendrá referencias al estallido social y la actualidad que vive el país.

“El lugar desde donde hago Stand Up tiene que ver con una mirada sobre la vida y, en esa mirada, para mí, el estallido social me ha calado profundamente en muchos aspectos de todo mi ser, entonces es imposible que no esté teñido de eso cuando hablo, porque está en el ambiente y en mí”, detalló.

“Si bien no es una rutina política, está teñida de política, porque así está la vida y hablo de eso un poco, y desde el ser mujer también, porque hablo desde mis experiencias. Lo bonito que pasa con el Stand Up es que está muy pasado de moda reírse de otros, entonces uno se ríe de uno mismo y se ríe de ciertas realidades, o hace una crítica social de cualquier tipo”, concluyó la artista.

