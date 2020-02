Este domingo se inicia el Festival de Viña del Mar 2020 con la presentación estelar del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien se subirá por sexta vez al escenario de la Quinta Vergara.

En la previa de su concierto, el artista participó de una conferencia de prensa en la que se refirió al contexto social que vive Chile y si es que hablará sobre aquello durante su espectáculo en la Ciudad Jardín.

“Yo no estoy aquí, en Viña del Mar, para los sermones. Yo estoy aquí porque voy a entregar 1 hora y 40 minutos de espectáculo, donde la gente a lo mejor se puede liberar y olvidar de todos los problemas en el trabajo, en el hogar, en el país, y poder simplemente ser ese tiempo que esté en el escenario”, explicó el intérprete de ‘Tal vez’.

También puedes ver

“Yo no voy a predicar, no le voy a decir a nadie, desde un escenario tan importante, qué tiene que hacer y qué no puede hacer. Simplemente sirvo de ejemplo, comparto lo que a mí me funciona, hablo de lo que es justo y no es justo, hablo de los Derechos Humanos, y eso es algo que no voy a poder dejar de hacer”, añadió el cantante.

“Si eres parte del movimiento es fantástico. Si no eres parte de ese movimiento, entiende y ponte en los zapatos de la persona que exige lo que no tiene, eso es todo. Al final del día, todos los chilenos unidos a rescatar este país tan maravilloso, que está tan lleno de gente bella y linda”, dijo el puertorriqueño.

Ricky Martin finalizó deseando que ojalá la situación social que vive el país sirva como ejemplo en otros lugares del planeta. “Que Chile sirva como efecto dominó no solo para la región, sino que para todas partes del mundo donde hace falta que se nos escuche”, manifestó.

“Mucho amor para Chile, mucha luz ante todo, y mucha paz, y gracias Viña por tenerme aquí. Los quiero”, concluyó el artista.

Ver cobertura completa