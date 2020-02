¿Qué pasó?

En un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, Agustina llegó a la casa de Eliana para pedirle explicaciones a Ricardo y él asumió frente a Samanta y Gracia que está enamorado de la hermana de Rocío.

Muy dolida, el examor de Ricardo se fue al saber que él la olvidó y ahora ama a Agustina a pesar de que esta esté empeñada en vengarse de él.

Por otro lado, Gracia trató de explicarle a Ricardo que su hija es la mujer más importante y no "la loca de patio" como se refirió a la hermana de Rocío.

En crisis

La relación de Claudia y Nicolás sigue sumida en una crisis. El chef intentó reencantarse con su esposa y buscó un momento de intimidad con ella, sin embargo, sus intentos no tuvieron resultados y no pudo seguir adelante, confesándole que "no podía" estar con ella. La situación dejó muy enojada y triste a Claudia quien tomará una decisión.

Por otro lado, Rocío y Diego también tienen una pelea ya que al abogado le enoja que ella esté tan cerca con Tomás.

