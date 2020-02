Tras el éxito que implicó su primera temporada en Netflix, este viernes The Witcher presentó al elenco para su segunda entrega.

Una de los nombres que se venía rumoreando era el de Kristofer Hivju, conocido por interpretar a Tormund en Game Of Thrones, cuya incorporación finalmente se concretó.

El nuevo elenco de la temporada dos incluye también a Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia, y a la recién gradua Mecia Simson, como Francesa.

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca