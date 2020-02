BTS lanzó este viernes su nuevo álbum de estudio "Map of Soul: 7", trabajo discográfico que tiene 20 canciones.

El lanzamiento del álbum generó una enorme expectación, ya que se vendieron más de 4 millones de copias anticipadamente, además de convertirse en trendig topic con #BTSComeback2020.

"Map of Soul: 7" es el disco más largo que ha lanzado la agrupación compuesta por RM, V, Suga, Jimin, Jin, Jungkook y J-Hope, e incluye temas ya lanzados como Black Swan, Interlude: Shadow y Outro: Ego, y también la canción Boy with Luv, con la estadounidense Halsey.

El lanzamiento del álbum es todo un fenómeno a pocas horas de ser liberado. La banda surcoreana se ubicó en el Top 20 de la lista de canciones top de iTunes en Estados Unidos, además de liderar las principales listas a tiempo real en Corea.

BTS, en tanto, estuvo este viernes en una entrevista con Today Show en la cadena NBC, situación que provocó que su Army acampe en las afueras de los estudios para ver a sus ídolos.

We can't express the pride we feel seeing @BTS_twt on the @TODAYshow!



Seeing the way you have grown over the past 7 years makes today & #MOTS7 that much more special!#WeONWithBTS#ThisIs7#BTSKineticFilmON#BTSComeback2020#BTSTODAY#BTS_NYC_TAKEOVERpic.twitter.com/81wILQ4zVp