¿Qué pasó?

A través de su cuenta oficial en la red social Tik Tok, el grupo coreano BTS lanzó un adelanto de la canción ON, que forma parte del nuevo disco Map of the Soul: 7.

Una vez lanzado en la red social que es famosa por los mini videos musicales, fue tal la cantidad de fanáticos que intentaban escuchar el tema, que por algunos minutos colapsó.

Puedes escuchar el avance acá

El fragmento generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los hashtag en Twitter relacionados con la banda compuesta por 7 jóvenes surcoreanos se volvieron rápidamente trending topic a nivel mundial.

Cabe destacar que durante la madrugada de este viernes 21 de febrero (en Chile), se lanzará el álbum completo a través de todas las plataformas digitales.