¿Qué pasó?

La cantante estadounidense, Lana del Rey, canceló de forma sorpresiva sus conciertos agendados por Europa y Reino Unido , tras sufrir complicaciones en su voz lo que no le permitiría seguir en gira.

Mediante un comunicado publicado por la BBC, la cantante de 34 años confirmó que debido a problemas de su voz, no podría cantar durante un tiempo acotado.

"Siento decepcionar a todo el mundo tan a último minuto pero esta enfermedad me ha pillado por sorpresa y he perdido totalmente la voz para cantar. El doctor me ha aconsejado descansar cuatro semanas por el momento. Odio decepcionaros a todos pero necesito ponerme bien", fueron las palabras de la cantante estadounidense.

Elizabeth Woolridge Grant, o más conocida como Lana del Rey, debía comenzar su gira en Amsterdam este viernes 21 de febrero, para luego presentarse en Francia, Inglaterra, Escocia y Alemania, entre el 21 de febrero y el 3 de marzo. Pese a que sus médicos le han aconsejado que recién podría volver a retomar su voz a mediados de marzo.

¿Podrá presentarse en el Lollapalooza de nuestro país?

Luego de darse a conocer esta información, miles de fanáticos se encuentran a la espera de la recuperación de la intérprete, ya que al ser dado a conocer sus shows cancelados en Europa y Reino Unido, la cantante debe presentarse en el evento Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil .

Recordemos que los días de este festival se desarrollarán los fin de semana del 27 de marzo y del 3 de abril. Y en caso de que los médicos de la artistas no extiendan la licencia de Lana, seguirá vigente el evento en nuestro país.