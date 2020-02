Revelan primeras imágenes de Angelina Jolie como Thena en "The Eternals" de Marvel

Ya está confirmado que "Eternals" será la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel que incluya a un personaje homosexual con importancia en la trama, a diferencia de lo que ha pasado en otras películas.

En una entrevista para New Now Next, el actor Haaz Sleiman reveló que será Brian Tyree Henry quien interprete al superhéroe gay, es decir, será Phastos el personaje homosexual.

El actor confirmó además su personaje (que aún no se revela) será el esposo de Phastos y que habrá un beso entre ambos.

"Es un beso hermoso y muy conmovedor. Todos lloraron en el set. Para mí es muy importante mostrar cuán amorosa y hermosa puede ser una familia queer", contó, aclarando que además tendrán un hijo.

Sleiman tuvo además palabras para su compañero indicando que "Brian es un tremendo actor y trajo mucha belleza a la escena, y en cierto momento, veo un niño en sus ojos, y creo que es importante recordar al mundo que nosotros en la comunidad LGBT fuimos niños un día".