¿Qué pasó?

La actriz y directora estadounidense Rose McGowan criticó duramente a su colega Natalie Portman luego de que esta realizara una simbólica protesta feminista durante los Premios Oscar 2020 por la ausencia de mujeres nominadas en la categoría Mejor Director.

McGowan indicó que el activismo de Portman es un "fraude" y llamó a dejar tanto simbolismo y a ser más activistas en la causa por la igualdad en la industria.

"Encuentro el activismo de Portman profundamente ofensivo para las mujeres que realmente estamos haciendo todo el trabajo. Y no estoy escribiendo esto porque esté amargada, sino porque estoy muy disgustada. Yo solo quiero que ella y otras actrices se impliquen de verdad", indicó en un post de Facebook.

"Natalie, a lo largo de toda tu carrera solo has trabajado bajo las órdenes de dos mujeres, y una de ellas eras tú misma. También tienes una productora que ha contratado solo una mujer en toda su historia: a ti. ¿Qué pasa con las actrices de tu liga? Las estrellas de tu categoría podrían cambiar el mundo si se implicaran con el problema en lugar de formar parte de él. Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. Tu falso apoyo a otras mujeres es el problema”, agregó.

"Te señalo a ti porque eres la última de una larga lista de actrices que están interpretando el papel de una mujer que se preocupa por otras mujeres. Actrices que supuestamente representan a las mujeres pero que en realidad no hacen mucho en absoluto. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces pensando que están comprando quién eres. ¿Pero, quién eres tú?", apeló.

"Estoy diciendo que dejes de fingir que eres heroínas porque lo único que defiendes es a ustedes mismas", categorizó.

"Yo mientras tanto seguiré aquí levantando la voz y luchando por el cambio sin ninguna compensación. Ese es el verdadero activismo. Así que hasta que tú y tus compañeras se lo tomen en serio, háganos un favor a todas y cuelguen su capa activista bordada que no sirve para nada", finalizó.

La respuesta de Portman

La dura interpelación de McGowan generó una respuesta de parte de Portman quien a través de un comunicado enviado a Variety indicó que "estoy de acuerdo con la señora McGowan en que es incorrecto llamarme 'valiente' por usar una prenda con el nombre de otras mujeres", sin embargo, "valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble".

Y nombrar a Weisntein no fue casualidad, ya que fue un repaso directo a McGowan porque ella fue una de las que acusó al productor de haberla violado, pero posteriormente llegó a un acuerdo económico que la inhabilitaba de llevar la causa la justicia por lo que no se sumó a la demanda.

La protagonista de 'El Cisne Negro' respondió además que "desafortunadamente, estuve involucrada en proyectos que iban a ser dirigidos por mujeres, pero no prosperaron", en referencia al ataque de McGowan que indicaba que solo había trabajado con dos directoras.

Finalmente Portman expresó que "lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, tengo la esperanza de que estamos entrando en una nueva era".