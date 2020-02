Entre los rumores de un posible anuncio para el Playstation 5, Sony parece no tener apuros y decidió lanzar un alternativo video promocional para el PS4 Pro, con sentido de San Valentín.

Mientras los seguidores buscan cada patente o comentario para revelar algún detalle de la próxima consola, la empresa multinacional japonesa busca potenciar el cierre de la generación actual.

Con la leyenda "Feel more than love this Valentine’s" ("Siente más que amar este San Valentín"), la Sony invita a quienes aún no tengan una PS4 Pro a conocer el "poder" de sus consolas.

Revisa el alternativo video promocional de Playstation a continuación: