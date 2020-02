"Mujeres Arriba" la película en la que Andrés Feddersen estuvo a cargo de la producción, dirección y guion, pero cuyas protagonistas debutan en las grandes ligas, con este filme de comedia que se estrena este jueves 13 de febrero.

La actriz Loretto Bernal y la comediante Natalia Valdebenito, quienes se prueban por primera en la gran pantalla, conversaron con Meganoticias sobre la cinta y también, los cambios en el humor tras el estallido social.

El humor tras el estallido social

Natalia Valdebenito comentó los desafíos que enfrentó al compartir escenas con actores de trayectoria, participar en situaciones íntimas y retratar el poder de las mujeres, en la antesala a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

La comediante también se refirió al paso de "Che Copete" por el Festival de Iquique, en el que fue pifiado hasta bajar del escenario por una polémica rutina.

Valdebenito aseguró que le llamó la atención la reacción de la gente ya que "mucho tiempo quienes hicimos comedia desde el otro lado no veíamos escapatoria, había como que... el planeta te obligaba a 'verte bien' cuando estabas haciendo comedia haciendo, una cosa muy rara".

"Mucha gente de esa dijeron en algún momento 'no se puede hacer chistes de nada' y no se trata de eso, se trata de dejar de reírse de cosas que a otros les hace daño. El humor está hecho para, desde su creación, molestar al poder no a los oprimidos", agregó la comediante.

Revisa la entrevista completa a Natalia Valdebenito a continuación:

El poder en "Mujeres Arriba"

La actriz Loretto Bernal, por su parte, detalló el significado de la cinta destacando que "es la primera película chilena donde las mujeres nos tomamos la voz para hablar desde nuestra propia sexualidad".

La cinta de humor tiene a las protagonistas buscando vivir su sexualidad de una manera activa, divertida y sobre todo, sin restricciones externas.

"Hay que atreverse en la vida, una puede pedir lo que quiere", es uno de los mensajes que Bernal espera la cinta transmita a las mujeres y el público general.

Revisa la entrevista completa a Loretto Bernal a continuación: