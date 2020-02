¿Qué pasó?

El humorista nacional, Ernesto Belloni, más conocido como "Che Copete", rompió el silencio tras ser pifiado en su presentación en el Festival de Iquique durante la noche del sábado pasado.

Cuando llevaba cerca de 15 minutos de su rutina, el humorista comenzó a recibir abucheos por lo que decidió terminar su presentación.

"La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí", aseguró en el matinal de Canal 13.

El comediante cree que la gente no quiere reírse debido a la situación que atraviesa Chile "porque dicen que no están los tiempos para reír. Yo no estoy de acuerdo, hay momentos de distensión igual".

Belloni explicó su decisión de bajar del escenario ya que "vi que ya no había vuelta. No era cosa de una mala rutina, porque yo lo que hice son cosas que se vienen haciendo hace muchos años y están súper probadas".

Las pifias al humorista

El comediante chileno fue parte de una jornada que estuvo marcada por las presentaciones de Moral Distraída, Los Gástricos, Miranda! y Américo.

Sin embargo, cuando ya llevaba más o menos 15 minutos de su rutina, el humorista comenzó a recibir algunas pifias por parte del público iquiqueño. El momento fue captado rápidamente por un asistente que estuvo en el lugar, quien compartió un video en redes sociales sobre la reacción de la gente.

Cabe recordar que la actuación de Belloni se realizó en la previa de lo que será su participación en el Festival de Viña del Mar, que se llevará a cabo el martes 25 de febrero junto a artistas como Ana Gabriel y Pimpinela.

