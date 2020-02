Para muchos, fue uno de los mejores momentos de la noche y, sin duda, el más inclusivo en la historia de los Oscar, luego que Zack Gottsagen, un actor con síndrome de down, subiera al escenario junto a Shia LaBeouf -también actor-, para entregar el premio a “Mejor Cortometraje”, durante la premiación que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Al momento de develar el ganador de la noche, Zack se estaba tardando un poco en leer el resultado, por lo que Shia no dudó en ayudarle, para entregarle el premio a 'The Neighbor's Window'. Un momento que muchos aplaudieron en las redes sociales, por ser la primera vez en 92 años que un artista con habilidades distintas está sobre el escenario de la premiación de la academia.

Que momento histórico no #Oscars a apresentação de uma categoria por ator com síndrome de down. Bravo, Zack Gottsagen! Como nem tudo é perfeito, o momento foi maculado pelo nervosismo ou falta de paciência de Shia LaBeouf. Nada que tire o mérito da atitude inclusiva da Academia. pic.twitter.com/9xoiONtjrm