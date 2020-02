La ceremonia de los premios Oscar 2020 no ha tenido mayores sorpresas y varios de los ganadores han sido predecibles. Sin embargo, bastó que apareciera Eminem sobre el escenario para que el Dolby Theatre se encendiera.

Luego de que mostraran un video recordando las mejores canciones de películas, el rapero apareció de abajo del escenario a cantar "Lose Yourself", canción de la película "8 Millas" que ganó el Oscar a la mejor canción en 2002, producción en la que también actuó con la fallecida Brittany Murphy.

Varios de los asistentes cantaron a coro la famosa canción, pero hubo uno que ni se inmutó ante la aparición de Eminem.

Eminem has the Oscars crowd going BANANAS pic.twitter.com/31jEwzKQvv