El paso de Antonio Banderas por la alfombra roja de los Premios Oscar 2020 tuvo gran interés de parte de la prensa especializada en cine, tanto por el actor español como por la aparición en el evento de su hija, Stella.

El hispano, quien también estaba acompañado por su pareja Nicole Kimpel, está nominado como mejor actor por su actuación en "Dolor y Gloria", cinta que también está entre las opciones para quedarse con la estatuilla a mejor película extranjera.

Cabe destacar que el propio Banderas ya ha indicado que no espera quedarse con el galardón, instancia en que el favorito es Joaquin Phoenix por su actuación en Joker.

Por su lado, la hija del actor y Melanie Griffith pasó por primera vez por la alfombra roja del evento, pese a que ya había acompañado a su padre en una instancia similar en una fiesta de Vanity Fair.

