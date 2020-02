El director de cine Spike Lee realizó un homenaje al fallecido basketbolista Kobe Bryant en su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar 2020, remarcando que era un gran seguidor de la malograda estrella que tuvo una brillante carrera en la NBA.

En estadounidense apareció en la ceremonia con un traje morado con ribetes en amarillo, tal como los colores de Los Ángeles Lakers, equipo en que jugó Bryant durante toda su carrera.

Además, en su pecho se formaba el número 24, el que ocupó "La Mamba Negra" tras dejar de utilizar el dorsal 8 en los laguneros.

Cabe destacar que Spike Lee es un confeso hincha de los New York Knicks, aunque conocía de cerca a Bryant.

Spike Lee is paying tribute to Kobe Bryant with his jacket tonight #Oscars pic.twitter.com/0i4SdW5lrl