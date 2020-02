Una vez más, Netflix trae novedades que prometen entusiasmar los fans del streaming. Descubre 3 noticias que fueron reveladas esta semana:

1. Ya puedes ver “Horse Girl”

Netflix promete seguir sorprendiendo a sus usuarios y ahora estrena su más nueva película, “Horse Girl”.

La trama cuenta la historia de una joven tímida y amable que trabaja en una tienda de artesanías. Sin embargo, cuando un nuevo interés amoroso aparece en su vida, sueños raros e incidentes de sonambulismo empiezan a afectarla, haciendo cuestionar lo que es real y lo que no es.

2. Blanca Suárez protagonizará otra serie de Netflix

Tras el suceso de “Las chicas del cable”, Blanca Suárez vuelve como protagonista de otra serie del streaming: “Jaguar”, que aún no tiene fecha de estreno divulgada.

La historia será ambientada en la España de los años 60 y presentará Isabel Garrido, una joven española que logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen y ahora sigue a Skorzeny, el hombre más peligroso de Europa, en búsqueda de justicia.

3. Otra serie teen con grandes nombres por detrás: “Esta Mierda Me Supera”

“I Am Not Okay With This” o “Esta Mierda Me Supera” será la nueva serie teen de Netflix. El director es Jonathan Entwistle, responsable la adaptación “The End of the F *** ing World” y los productores Dan Cohen y Shawn Levy, “Stranger Things”.