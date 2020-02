View this post on Instagram

Chiquillas junto con @skecherschile tenemos este regalo para ustedes sólo deben seguir mi cuenta y la de @skecherschile y comentar aquí porque deberían ganar (vean en mis historias que contiene la caja 😱) ..... el sábado nombraré a la ganadora .... suerteeeeee 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 #skecherschile