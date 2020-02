Este domingo 9 de febrero, en Los Ángeles, se realizará la entrega número 92 de los Premios Oscar, la cual se ha caracterizado este año por incluir una gran cantidad de actores y directores consagrados compitiendo entre sí. Además de películas que, por su popularidad o calidad técnica, han levantado el nivel de la competencia.

Así fue como Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit o 1917, se convirtieron en las protagonistas de las nominaciones. Sin embargo, solamente puede haber un ganador por categoría, donde el sitio de apuestas Betsson se ha encargado de dar a conocer las probabilidades que tienen de ganar la estatuilla los nominados, quedando en claro quiénes son los favoritos.

Según Betsson, en las categorías de actuación tendríamos dos ganadores primerizos. Por un lado, Renée Zellweger con su primer Oscar como protagonista -ya ganó por actriz de reparto en 2003- gracias a su papel en Rudy. Esto con un claro 79% de probabilidades, pagando 1,05 en las apuestas, contra el 7% de Scarlett Johansson y el 5% de Cynthia Erivo.

Más claro todavía sería el triunfo del favorito del público y del mundo del cine en general. Joaquín Phoenix gracias a su Joker se llevaría el primer Oscar de su carrera con un 85% de probabilidades y con una cuota en las apuestas de 1,03. Desde lejos lo siguen Adam Driver con un 8% por Marriage Story y más atrás todavía Leonardo DiCaprio con 3% de chances.

En la categoría de Mejor Director tampoco hay discusión. La apuesta de crear una película que asemeja un gran plano secuencia, le entregaría su segundo Oscar como director a Sam Mendes de 1917 con 80% de probabilidades -pagándose 1,19-. El más cercano, con 11% quedaría Bong Joon Ho quien sorprendió a todos con la coreana Parasite. Mucho más atrás, se queda Tarantino con 5%.

El premio más importante, el de Mejor Película tiene el mismo podio. La épica 1917 se quedaría con el reconocimiento máximo de la Academia con el 67% de chances de ganar -pagando 1,33 la apuesta-, Parasite de Joon Ho con un 16% y Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino con un 10% cierran las más altas proyecciones según Betsson.

¿Dónde ver los premios Oscar 2020?

TNT en español y TNT Series en su idioma original transmitirá la 92 entrega de los Oscar en vivo y en directo a partir de las 22:30 horas. Asimismo, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la aplicación TNT Go.

También a través del live streaming que se realizará en la cuenta oficial de la Academia en Twitter @theacademy y por la señal de CHV.