¿Qué pasó?

La nueva película de Doctor Strange tendría en la mira al elegido para dirigir la nueva producción de Marvel Studios.

Según informa Variety, Sam Raimi sería quien reemplace al director original Scott Derrickson que abandonó el proyecto debido a diferencias creativas, pero seguirá como productor ejecutivo.

Raimi estuvo detrás de la trilogía "Spider-Man" de Tobey Maguire y ahora podría estar a cargo de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", pensada para estrenarse el 7 de mayo de 2021.

(Sam Raimi, Foto AFP)

El antecedente de "Spider-Man 2"

A pesar de que la producción de películas de Raimi disminuyó, el cineasta llega con la reputación de haber dirigido "Spider-Man 2" en 2004, considerada como una de las mejores películas de superhéores que se haya hecho, además de encabezar la trología de "The Evil Dead", "Evil Dead II" y "Army of Darkness".

Doctor Strange 2 será protagonizada por Benedict Cumberbatch como el Hechicero Supremo tras su debut en 2016 y posteriores apariciones en "Thor: Ragnarok", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".