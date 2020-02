El show de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl estuvo marcado por guiños al origen latino de ambas, destacando los ritmos y bailes provenientes de esta zona.

Es por eso que la cantante colombiana decidió incluir en sus coreografías un baile propio de su país. Mientras interpretada Waka Waka, hacia el final de la presentación, la artista dio lugar a los pasos de bailes de la Champeta, originario de Barranquilla, su ciudad natal.

El ritmo, respetado por su trabajo de pies y una parte importante de la cultura colombiana, fue tomado como un homenaje de Shakira a su ciudad natal y a resaltar a los afrocolombianos ya que parte del staff de bailarines que la acompañó lo eran.

Btw this dance is called Champeta and it is originated in Shakira’s hometown of Branquilla Colombia! It’s respected for its footwork and it’s an important part of Colombian culture 💃🏼 pic.twitter.com/JtcLsl9sm9

Previo al show, la cantante mostró cómo fue la preparación de la Champeta, asesorándose por una joven profesora. "Tiene solo 18 años, pero cuida a su familia y trabaja muy duro, y trae mucha alegría. Estoy orgulloso de poder compartir esta etapa hoy con una compañera de Barranquillera, y mostrar este baile contagioso de nuestra ciudad al mundo", dijo junto a un video.

She's only 18, but she takes care of her family and works so hard, and she brings so much joy. I'm proud to be able to share this stage today with a fellow Barranquillera, and to show this infectious dance from our hometown to the world.#barranquilleras #hometownheroes 💛💙❤ pic.twitter.com/fKCDEwpkkM